Delegación parlamentaria de Argelia resalta lazos de hermandad y de lucha con Nicaragua

Los diputados de la Asamblea Nacional recibieron este martes a una delegación parlamentaria de Argelia, como muestra de la de hermandad y lucha de los pueblos.

El compañero Ahmed Mazouzi, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Argelia-Nicaragua, agradeció el cálido recibimiento de Nicaragua, y destacó “los valores y principios que se comparten nuestros pueblos, como las de la lucha por la libertad y las causas justas, con el gran rol, del Comandante Daniel Ortega y la Copresidenta Rosario Murillo, quienes fomentan nuestras relaciones”.

El compañero Gustavo Porras, presidente la Asamblea Nacional, resaltó la hermandad de Nicaragua y Argelia, que comparten la historia de lucha, que sólo es posible con la participación del pueblo.

“Estamos unidos luchando”, afirmó el presidente del parlamento nacional, al mencionar que el 19 de Julio, es igual, al primero de noviembre para los argelinos, porque es la derrota del colonialismo francés en 1954, tras 8 años de duras batallas.