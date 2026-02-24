Parlamento ratifica préstamo para construir la carretera Masaya – Sabana Grande

Hoy la Asamblea Nacional, ratificó el contrato de préstamo acordado entre el Gobierno de Nicaragua y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, de 25 millones de dólares para financiar el proyecto de la carretera Masaya – Sabana Grande.

Nuevo préstamo para mejorar carretera Masaya – Sabana Grande

El propósito de esta obra, es mejorar la conectividad en la zona suroriental de Managua, optimizando el flujo vehicular mediante la reducción de los tiempos de viaje.

La autopista contempla, un paso elevado de 62 metros en el final del tramo, seis retornos, una rotonda, andenes, barreras metálicas, señalización y ornamentación, entre otras obras.

La Alcaldía de Managua desarrollará este proyecto de 4.4 kilómetros entre las intersecciones del kilómetro 10 y medio de la carretera Masaya y el camino de Las Jagüitas.

El costo total del proyecto en su fase primera, se estima en 33 millones de dólares, de los cuales 25 millones se sustentan con el préstamo ratificado hoy con el Fondo OPEP y una contrapartida de Nuestro Gobierno de 8 millones de dólares.

