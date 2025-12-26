Familias nicaragüenses conmemorán los 19 años de logros del «Pueblo Presidente»

El doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, destacó que este próximo 10 de enero de 2026 las familias nicaragüenses celebrarán 19 años desde que el Gobierno Sandinista, liderado por el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, retomó la administración del país.

Durante la sesión plenaria realizada este viernes en el auditorio Rubén Darío, Porras resaltó que este periodo ha permitido la restitución de derechos fundamentales en áreas clave como salud, educación gratuita, infraestructura vial y programas socio-productivos, tras años de políticas neoliberales que negaron estos beneficios a las familias nicaragüenses.

El titular del Legislativo recordó las dificultades del pasado, como el cobro en las escuelas públicas y la falta de recursos en la seguridad ciudadana, calificando esa etapa como un «terror» al que no se debe retroceder.

«Nicaragua va para adelante con nuevas conquistas», afirmó, señalando que cada avance genera nuevos niveles de exigencia para seguir mejorando.

Los diputados han sido convocados para este sábado 27 de diciembre, fecha en que se conmemora el 51 aniversario del asalto a la casa de Chema Castillo por parte del Comando Guerrillero Juan José Quezada.

En esa sesión se presentarán dos informes detallados sobre el trabajo legislativo realizado durante el año 2025.