Banda Marc de Diriá gana 30 mil córdobas en concurso de bandas rítmicas organizado por Tu Nueva Radio YA

Anoche la Banda Independiente MARC (Música, Amor, Recreación y Compañerismo) ganó el primer lugar de la competencia de Bandas Rítmicas organizado por Tu Nueva Radio Ya, en celebración de los 60 años de la colonia 14 de Septiembre, en Managua.

Banda MARC gana primer lugar en competencia rítmica de Tu Nueva Radio YA

La coordinación, vestuario, coreografías, música y presentación son algunos de los parámetros que el jurado calificador evaluó al momento de elegir a la banda MARC.

Wilmer Boniche, músico y director de la Banda que tiene 9 años de fundada, agradeció a todo su equipo por el esfuerzo, preparación y entrega que les permitió llevarse el primer lugar.

«Gracias a Tu Nueva Radio Ya, por ese premio de 30 mil córdobas…es la primera vez que participamos en la Competencia«, agregó Boniche.



El jugoso premio de 30 mil córdobas será entregado mañana miércoles durante el enlace en vivo del programa Conectados Ya con el 6, a través de Canal 6, a las 11 de la mañana.

En segundo lugar quedó la Banda Independiente Clásico Renacimiento de Ciudad Sandino, Managua, dirigida por Jorge Mendieta.

Y el tercer puesto fue para la Banda Independiente Benjamín Zeledón de Jinotega, bajo la dirección de Derlin Villagra, y el coreógrafo Melvin Cruz.

En el evento también participaron las Bandas Rítmicas Élite de Masaya y Las Eagles de Managua, además la Comparsa Ekatombe, que inició el evento con una espectacular presentación.



Durante el evento también se realizó el concurso de la Mejor Palillona, resultando ganadoras: Jusunieth Castro de 21 años, de la Banda Benjamín Zeledón de Jinotega, y Karla Cabrera de la Banda MARC de Granada.



También se eligió al mejor cajista, quedando en primer lugar David Ortiz, 27 años, de la Banda Élite de Masaya, de segundo Samuel Rodríguez de 20 años, de la Banda de Jinotega, y de tercero Lucas Jesús López de 15 años, de la Banda MARC de Granada.



Paralelamente, a la competencia de Bandas Rítmicas se realizó una feria en la que participaron 90 emprendedores ofertando ricas comidas, bebidas, y demás productos para grandes y chicos, en un ambiente de mucha alegría y paz, en seguridad.



Tres días consecutivos de fiesta, de celebración de los 60 años de la colonia 14 de Septiembre, junto a Tu Nueva Radio Ya, gracias a nuestro director, el licenciado Dennis Schwartz.



Además, con la presentación del Staff artístico y el mejor animador de Nicaragua, William Martínez, mejor conocido como Latín William y el show de sus bailarinas.



Y para cerrar con broche de oro todos los colones y pobladores de las zonas aledañas bailaron a más no poder con el grupo nacional Costa Azul…El Imperio de la Cumbia.