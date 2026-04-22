Programan audiencia inicial para mujer acusada de robo en ferretería capitalina

Para el próximo 6 de mayo fue programada la audiencia inicial en contra de Sorayda Noema Medrano López, de 25 años, quien enfrenta un proceso judicial tras ser señalada de sustraer equipos ferreteros valorados en más de 30 mil córdobas.

El caso es ventilado en los juzgados de Managua tras un operativo que permitió su captura.

Durante la audiencia preliminar, el juez Francisco Mairena analizó los elementos presentados por el Ministerio Público, decidiendo admitir la acusación de manera formal.

Debido a la naturaleza del delito y para garantizar el proceso, la autoridad judicial ordenó que la señalada permanezca bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 23 de marzo en un negocio ubicado en el barrio Ariel Darce, en el Distrito 5 de la capital.

Según el expediente fiscal, la acusada irrumpió en el lugar y cortó los arneses de seguridad de unas cajas que se encontraban en un camión, logrando extraer una pulidora industrial, un taladro profesional, un cargador y una extensión eléctrica de gran valor.

En la próxima audiencia de mayo, se determinará si el caso cuenta con las pruebas suficientes para ser remitido a juicio oral y público. Mientras tanto, la procesada continuará detenida en el sistema penitenciario correspondiente.