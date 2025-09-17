Admiten acusación contra par de sujetos que robaron, abusaron y mataron a señora en el barrio Monte Fresco

Los sujetos José Alfonso Cano Muñoz, de 22 años, y Wilmer de Jesús Maltez Gómez, de 18, fueron dejados en prisión tras ser acusados del asesinato agravado, violación y robo en perjuicio de María del Carmen Muñoz Torrez, de 56 años.

José Alfonso Cano Muñoz, de 22 años, y Wilmer de Jesús Maltez Gómez, de 18

El arresto preventivo fue ordenado por la doctora María Fabiola Betancourt Benavente, Jueza Primero de Distrito Penal Especializado en Violencia de Managua, tras recibir la acusación en contra de los sujetos por parte de la Fiscalía.

De acuerdo con la denuncia, el crimen fue cometido a las dos y 30 minutos de la madrugada del domingo 14 de septiembre en el barrio Monte Fresco localizado en el kilómetro 13 de la carretera Panamericana Norte en Managua.

Según las investigaciones, Cano Muñoz y Maltez Gómez habían dado seguimiento a doña María del Carmen y conocían que además de laborar como asistente del hogar, los fines de semana se dedicaba a la venta de artículos plásticos, por lo cual siempre portaba dinero.

Para ejecutar su plan de robarle, los sujetos contaron con la participación de un menor de edad, apodado “El Piojo”, quien interceptó a la víctima a las 2 y media de la madrugada del domingo en una calle del barrio Monte Fresco y le arrebató el bolso con su celular.

En ese momento, aparecieron José Alfonso Cano y Wilmer Maltez ofreciéndole ayuda para alcanzar al sujeto que se le llevó el bolso y con engaños la llevaron hasta el puente Las Sopas, en donde la golpearon en la cara hasta desmayarla y luego procedieron a ultrajarla sexualmente.

Posteriormente, para evitar que los denunciara, los salvajes la mataron golpeándole la cara con un tenamaste, hasta desfigurarla, y huyeron con rumbo desconocido.

Según el libelo acusatorio del Ministerio Público, el adolescente declaró que participó en los hechos por miedo a que los otros dos le hicieran daño, por lo que fue propuesto como testigo en el juicio por el crimen contra la mujer, originaria de Bluefields, Caribe Sur.

