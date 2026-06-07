Indio Solari recibe multitudinaria despedida en Argentina

Miles de seguidores llegaron este domingo al Polideportivo José María Gatica, en Avellaneda, Argentina para despedir a Carlos «Indio» Solari, histórico líder de la banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, tras su fallecimiento ocurrido el pasado viernes a los 77 años.

Avellaneda: Indio Solari convoca despedida histórica

Desde las primeras horas de la mañana, fanáticos de distintas edades se acercaron al predio ubicado en Villa Domínico, donde se formaron largas filas para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes del rock argentino.

La despedida alcanzó dimensiones históricas: más de 60 cuadras de fila se extendieron por la zona, con kilómetros y kilómetros de gente esperando para dar el último adiós al artista más convocante de la historia argentina.

La familia del músico confirmó que el velatorio permanecerá abierto el tiempo que sea necesario, con el objetivo de que todos los seguidores que lleguen puedan despedirse.

En las inmediaciones se escuchaban cánticos y se veían banderas, camisetas y mensajes dedicados a Los Redonditos de Ricota, en una jornada cargada de emoción y memoria ricotera.

Solari murió en su vivienda de Parque Leloir. De acuerdo con los primeros informes médicos, el artista falleció a causa de un accidente cerebrovascular no traumático, después de convivir durante años con la enfermedad de Parkinson.

La noticia provocó una profunda conmoción entre seguidores, músicos y referentes de distintos ámbitos, quienes destacaron la huella que dejó el Indio en varias generaciones.

“El Indio es un sentimiento nacional”, expresó uno de los fanáticos presentes en el lugar, mientras más personas continuaban llegando para participar de la despedida.

El clima en Avellaneda estuvo marcado por ese vínculo especial que Solari mantuvo durante décadas con su público, una relación que convirtió sus canciones en bandera para millones.

La ceremonia continuará abierta hasta que todos los asistentes puedan ingresar al predio, mientras Argentina despide a una de las voces más emblemáticas de su rock.

Quién fue el Indio Solari

Carlos Alberto “Indio” Solari nació el 17 de enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos, y se convirtió en una de las voces más influyentes del rock argentino y latinoamericano.

Fue cofundador y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que marcó a varias generaciones con una propuesta independiente, letras enigmáticas y una relación casi de culto con su público.

A diferencia de muchos artistas masivos, Solari mantuvo durante años un perfil reservado, lejos de la exposición constante en televisión y de los circuitos tradicionales de promoción. Esa distancia alimentó todavía más su mística.

Con Los Redonditos, el Indio convirtió canciones como “Ji ji ji”, “Un ángel para tu soledad”, “La bestia pop” y “Todo un palo” en verdaderos himnos populares.

Tras la separación de la banda en 2001, continuó su carrera con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyecto con el que sostuvo convocatorias multitudinarias y mantuvo viva la conexión con su gente.

Una curiosidad que siempre rodeó a la banda fue el nombre Patricio Rey. Durante años muchos creyeron que era el propio Indio, pero dentro del universo ricotero se convirtió en una figura mítica, casi como un personaje colectivo. El mismo Solari llegó a resumirlo con una frase histórica: “Patricio Rey somos todos”.

El Indio también fue reconocido por su poesía críptica, cargada de imágenes callejeras, ironía, política, marginalidad y misterio. Sus letras no siempre se entendían a la primera, pero sus seguidores las hicieron parte de su identidad.

En sus últimos años, el artista convivió con la enfermedad de Parkinson, condición que lo alejó de los grandes escenarios, aunque nunca rompió del todo el vínculo con sus fanáticos.

AVELLANEDA: UNA VUELTITA CON EL HELICOPTERO Más de 50 cuadras de fila para despedir al Indio Solari. @solotransito pic.twitter.com/9kzzmArAzp — EN LA MIRA (@enlamiraradio) June 7, 2026