type here...
Buscar
27.7 C
Managua
viernes, agosto 22, 2025
Internacionales

Sudán del Sur: Más de 88.000 casos de cólera confirmados

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Un brote de cólera en Sudán del Sur está alcanzando un nivel crítico, afectando a más de 40.000 niños, de los cuales 20.000 son menores de cinco años.

La propagación de la enfermedad registró más de 88.000 casos y 1.500 muertes, con un tercio de los decesos en niños menores de 14 años. La organización humanitaria World Vision expresó su profunda preocupación por la peligrosa combinación de enfermedad, hambre y desplazamiento que pone en riesgo la vida de millones de menores en el país.

El brote, que comenzó a finales de 2024, se agravó durante la actual temporada de lluvias y ya se extendió a 55 de los 79 condados del país, siendo los estados de Equatoria Central, Alto Nilo, Warrap, Jonglei y Unity los más afectados. Un comunicado de una reunión interministerial advierte que la situación es una “emergencia multisectorial, agravada por las inundaciones, los desplazamientos y el acceso limitado a los servicios básicos”. Los niños que viven en campamentos superpoblados y zonas afectadas por inundaciones corren un riesgo aún mayor.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456