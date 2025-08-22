Sudán del Sur: Más de 88.000 casos de cólera confirmados

Un brote de cólera en Sudán del Sur está alcanzando un nivel crítico, afectando a más de 40.000 niños, de los cuales 20.000 son menores de cinco años.

La propagación de la enfermedad registró más de 88.000 casos y 1.500 muertes, con un tercio de los decesos en niños menores de 14 años. La organización humanitaria World Vision expresó su profunda preocupación por la peligrosa combinación de enfermedad, hambre y desplazamiento que pone en riesgo la vida de millones de menores en el país.

El brote, que comenzó a finales de 2024, se agravó durante la actual temporada de lluvias y ya se extendió a 55 de los 79 condados del país, siendo los estados de Equatoria Central, Alto Nilo, Warrap, Jonglei y Unity los más afectados. Un comunicado de una reunión interministerial advierte que la situación es una “emergencia multisectorial, agravada por las inundaciones, los desplazamientos y el acceso limitado a los servicios básicos”. Los niños que viven en campamentos superpoblados y zonas afectadas por inundaciones corren un riesgo aún mayor.