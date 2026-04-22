México: 9 muertos y 14 heridos en choque de bus

Un autobús con 36 pasajeros a bordo se estrelló contra un árbol en la carretera estatal 310 de Querétaro, en México, dejando un saldo de 9 muertos y 14 heridos, ayer por la mañana en el municipio de Amealco de Bonfil.

9 muertos, 14 heridos: Accidente de autobús en Querétaro

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 8 de la vía estatal, cuando el conductor perdió el control del vehículo por causas que aún se investigan.

Dos heridos graves

Al menos dos personas se encuentran en estado grave y fueron trasladadas en helicóptero a hospitales especializados. Los demás lesionados fueron llevados a unidades médicas en San Juan del Río, según informaron medios mexicanos.

Paramédicos, bomberos y elementos de Protección Civil trabajaron durante horas para sacar a los pasajeros atrapados entre los fierros retorcidos del autobús.

Las autoridades estatales iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente. Peritos de tránsito analizan si hubo falla mecánica o error humano.

Carretera peligrosa

La carretera estatal 310 es conocida por sus curvas pronunciadas y falta de señalización adecuada en varios tramos. Pobladores de la zona señalaron que no es el primer accidente grave en ese punto.