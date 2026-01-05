Primas de 15 años fueron asesinadas en aldea de Sulaco, en Honduras

Dos menores de edad identificadas como Jennifer y Alejandra fueron halladas muertas, y con varios impactos de bala en una zona solitaria de la aldea San Antonio, municipio de Sulaco, departamento de Yoro.

El hecho ha causado consternación entre los pobladores de la aldea San Antonio, donde se hallaron los cuerpos sin vida.

De acuerdo con información preliminar, las jóvenes habían desaparecido desde las primeras horas de este domingo 4 de enero. Sus familiares habían reportado el rapto ante las autoridades competentes.

Las menores eran primas, aparentemente, se encontraban juntas cuando personas desconocidas las raptaron y les quitaron la vida de forma violenta.