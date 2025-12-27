Honduras suma 1,865 muertes por accidentes de tránsito a pocos días de cerrar 2025

Del total de fallecidos en accidentes de tránsito durante 2025, el 40% correspondía a motociclistas, siendo este grupo el más vulnerable en la red vial.

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte violenta en Honduras, ubicando al país entre los primeros lugares a nivel regional.

Según datos proporcionados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), hasta la fecha se contabilizan 1,865 personas fallecidas a nivel nacional a causa de accidentes de tránsito.

El año está a solo cuatro días de finalizar y, lamentablemente, en las últimas horas se han reportado nuevos hechos que elevan esta alarmante estadística.

De acuerdo con estadísticas oficiales, la segunda causa de muertes violentas en Honduras es por siniestros viales, una cifra que sigue en aumento conforme se acerca el cierre del año 2025.

César Aguilar, portavoz de la DNVT, confirmó que en las últimas 24 horas se registraron al menos 23 accidentes de tránsito, dejando como saldo dos personas fallecidas y varios lesionados.

Prensa de Honduras