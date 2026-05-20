Hispano acusado de agredir sexualmente a 3 niños y un gato podría recibir cadena perpetua en California

Un hispano de 21 años, identificado como Zai Soto, compareció ante un tribunal de California, Estados Unidos, donde fue acusado de 18 cargos por delitos sexuales cometidos contra tres niños y un gato.

Zai Soto, de 21 años

El caso ha sido calificado por el Departamento de Policía de Seaside como uno de los más perturbadores y desgarradores en la historia de esa institución.

De ser hallado culpable de todas las acusaciones, el sujeto podría enfrentar una condena de entre 75 años y cadena perpetua.

La investigación penal comenzó tras denuncias de actos lascivos cometidos por el acusado contra dos menores de 13 años en la tienda donde trabajaba.

Al registrar sus dispositivos electrónicos, las autoridades descubrieron grabaciones que presuntamente lo vinculan con el abuso de un bebé de un año y el ataque sexual a un gatito.

Actualmente, el individuo permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Monterey con una fianza superior a los 4 millones de dólares, mientras la fiscalía analiza la existencia de más víctimas.

