Western Union y Airpak lanzan promoción mundialista para premiar a sus clientes

La jefa de mercadeo de Western Union, Leonela Vílchez, anunció este jueves la promoción “Sácale partido a tus remesas”, una campaña realizada junto a AirPak que permitirá a los clientes participar en el sorteo de cinco juegos de sala de El Gallo más Gallo.

Para participar, las personas deberán enviar sus remesas Western Union con AirPak a nivel nacional e internacional. La promoción estará vigente del 21 de mayo al 12 de julio de 2026.

Los premios incluyen un Smart TV de 58 pulgadas, un juego de sofá, un minicomponente LG y una refrigeradora Frigidaire.

El sorteo para conocer a los ganadores se realizará el 13 de julio de 2026 y los resultados serán anunciados a través de la página oficial de Facebook de AirPak.

Leonela Vílchez también destacó que los clientes podrán aprovechar tarifas especiales en el envío de remesas.

Entre las promociones del mes, los clientes podrán enviar hasta 200 dólares a Costa Rica por 3.90 dólares y la misma cantidad a Panamá desde 4 dólares.

Asimismo, informó que los envíos hacia España tendrán tarifas desde 4.50 dólares para montos de hasta 100 dólares.

“Queremos que nuestros clientes aprovechen estas promociones especiales y vivan la pasión mundialista junto a AirPak y Western Union”, expresó Vílchez.