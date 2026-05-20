112 ferias generaron ventas por 2.6 millones de córdobas

Dos millones 600 mil córdobas fueron las ventas aproximadas generadas durante las 112 ferias bajo el lema “A Sandino por la Libertad del Pueblo”, realizadas del 11 al 17 de mayo.

Emprendedores Nicas Superan Metas: 2.6 Millones en Ferias

Según una nota de prensa, participaron 964 emprendedores de distintos sectores productivos, entre estos: textil y vestuario, madera y muebles, cuero y calzado, artesanías, marroquinería, mercaditos campesinos y productos transformados como café, vino y miel.

Además de impulsar las ventas, estos espacios fortalecieron las capacidades comerciales de las familias emprendedoras, fomentando el intercambio de experiencias, la creación de alianzas y ampliación de oportunidades de negocio, contribuyendo así a mejorar la atención y fidelización de clientes.

