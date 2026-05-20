Nicaragua registra acopio de 57.8 millones de galones de leche al mes de abril

Al mes de abril de 2026, el monitoreo realizado por el Ministerio Agropecuario (MAG) registró un acopio nacional de 57.8 millones de galones de leche, volumen captado de manera conjunta por los establecimientos industriales y artesanales de todo el país.

Leche: Nicaragua líder centroamericano

Este importante nivel de producción consolida a Nicaragua como el principal país centroamericano productor y exportador de leche y derivados lácteos.

La fortaleza de esta cadena de valor, que abarca desde la producción primaria en el campo hasta el abastecimiento en los mercados, es fundamental para la seguridad alimentaria nacional, al tiempo que dinamiza la economía local mediante la generación de empleo e ingresos para las familias nicaragüenses.

