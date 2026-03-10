Un 42% de avance lleva la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en Telica, en León

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) informó que el proyecto de alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento de aguas residuales en Telica, departamento de León, registra un avance del 42% en su ejecución física.

Esta importante obra de infraestructura incluye la instalación de 19 kilómetros de tuberías y la construcción de 189 manjoles, además de una estación de bombeo y una planta depuradora para el manejo adecuado de los desechos.

Se estima que el proyecto finalice a finales de este año, permitiendo que unas 1,900 familias cuenten por primera vez con un servicio de saneamiento digno y eficiente.

Esta obra de progreso se ejecuta con el apoyo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y forma parte de los esfuerzos nacionales por ampliar la cobertura de saneamiento en el país.

Una vez concluida, la planta de tratamiento garantizará que las aguas residuales reciban el proceso adecuado antes de ser devueltas al medio ambiente, cumpliendo con las normas de protección de los recursos naturales.