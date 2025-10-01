Producción de langosta alcanza 4.9 millones de libras

Avanzando en Rutas de Progreso, nuestro Buen Gobierno, a través del INPESCA, realizó muestreos en plantas de proceso y centros de acopio, ubicados en Bilwi, RACCN, para el seguimiento al estado actual del recurso Langosta del Caribe.

El estudio ejecutado por biólogos de la Dirección de Investigación Pesquera, tiene como objetivo la obtención de datos que permitan actualizar las frecuencias de tallas y pesos por categorías comerciales que están siendo procesadas.

Con esta información se realizan cálculos a los modelos de evaluación de este recurso pesquero. Los resultados permitirán conocer el estado de aprovechamiento de esta importante especie y brindar recomendaciones para reforzar su correcto ordenamiento.

Estas labores lideradas por el Gobierno Sandinista, al integrar los aspectos sociales, culturales y económicos, han sido fundamentales para el manejo sostenible de nuestros recursos pesqueros.

Prueba de ello es el impacto en la pesquería de Langosta, de la cual dependen más de 10 mil Familias y que en esta temporada hasta el mes de agosto, ha registrado una producción de 4.9 millones de libras. Contribuyendo directamente al fortalecimiento del sector y al bienestar de las Familias nicaragüenses.