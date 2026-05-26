Comisión Nacional de Economía Creativa presenta Festival de Las Flores 2026

El Gobierno de Nicaragua, a través de las instituciones de la Comisión Nacional de Economía Creativa, anunció el lanzamiento del plan integral de los «Festivales de las Flores 2026».

Esta iniciativa surge como un reconocimiento al esfuerzo y talento de los productores, viveristas y comercializadores que aportan valor agregado a la floricultura nacional, una actividad con arraigo histórico y económico en los municipios de Jinotega, Matagalpa, Masaya y Catarina.

El lanzamiento nacional del evento está programado para el próximo martes 2 de junio a las 4:00 p.m.

El objetivo general del proyecto es proyectar a las y los emprendedores del sector floral, visibilizando sus procesos de cultivo y dinamizando la economía local y nacional en las épocas de mayor demanda, las cuales coinciden con festividades culturales y afectivas como el Día de la Madre, Día de los Fieles Difuntos, La Purísima y las fiestas de fin de año.

El cronograma estipula un primer momento de festivales los días 5 y 6 de junio, seguido de un segundo ciclo que se desarrollará del 30 de octubre al 2 de noviembre, concluyendo el 5 y 6 de diciembre de este año.

Los festivales funcionarán como espacios de encuentro vivencial que incluirán ferias comerciales con un mínimo de 15 protagonistas por sede, exposiciones artesanales, gastronomía, certámenes artísticos, agendas culturales y stands informativos con la oferta académica de INATEC sobre floricultura.

Para potenciar el posicionamiento de los negocios, las autoridades crearán un directorio digital con catálogos de los participantes y generarán contenido publicitario en redes sociales.

La ejecución del plan se realizará de forma articulada entre la Secretaría de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia (SECNP), el Ministerio para la Promoción de los Emprendimientos, la Procuraduría para las Municipalidades, el Tecnológico Nacional (INATEC) y el Ministerio de la Juventud (MINJUVE).

