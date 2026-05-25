Actividad económica de Nicaragua mantiene crecimiento del 5.3%

El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), correspondiente a marzo de 2026, el que muestra que la actividad económica mantuvo su dinamismo, al registrar un crecimiento de 5.3% con relación a marzo de 2025.

Nicaragua: Economía Crece 5.3%

De acuerdo al informe el crecimiento acumulado en el período enero-marzo se ubicó en 6%, y la variación promedio anual resultó en 5.7%.

Las actividades económicas con mayor desempeño: explotación de minas y canteras con 25.2%, construcción 21.8%, mientras que comercio, 14.1%, y hoteles y restaurantes, 11.8%.

En esta misma dinámica la intermediación financiera y servicios conexos, 4.7%, y el grupo de otros servicios, 7.3%, entre otras.

