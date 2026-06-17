Nicaragua impulsa nuevas opciones turísticas para atraer visitantes de Rusia y Asia

El Gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), trabaja en diferentes estrategias para seguir fortaleciendo la llegada de visitantes internacionales, que deseen aprovechar la joya turística ubicada en el corazón de Centroamérica.

En una entrevista concedida a RT, la codirectora del INTUR, Compañera Mara Stotti, destacó que Nicaragua, reconocida internacionalmente como la Tierra de los Lagos y Volcanes, continúa consolidándose como una de las joyas turísticas de América Latina gracias a su riqueza natural, cultural y patrimonial.

La Compañera Mara explicó que actualmente el principal flujo de turistas proviene de Norteamérica, Centroamérica y Europa. Sin embargo, las autoridades desarrollan estrategias para atraer visitantes procedentes de nuevos mercados, especialmente de Rusia y países asiáticos, ampliando así las oportunidades para el sector turístico nacional.

Stotti señaló que uno de los principales atractivos de Nicaragua es la diversidad de experiencias que ofrece, permitiendo a los visitantes disfrutar de volcanes, playas, ciudades coloniales, reservas naturales, turismo rural comunitario y una amplia oferta cultural.

Asimismo, destacó que el país se ha posicionado como un destino ideal para quienes buscan experiencias auténticas, contacto con la naturaleza, seguridad, hospitalidad y una identidad cultural propia, elementos que cada vez son más valorados por los viajeros internacionales.

Entrevista completa: