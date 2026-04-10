Se cumplen 12 años del terremoto más grande que sacudió Nicaragua después de 1972

Este viernes se cumplen 12 años del potente terremoto de magnitud 6.2 que el 10 de abril del año 2014, estremeció gran parte del territorio nacional.

Terremoto 6.2: 12 años del potente sismo que sacudió Nicaragua

El potente sismo se registró a las 5:27 pm, con epicentro en el Lago de Managua, a 5 kilómetros al este de Nagarote y a una profundidad de 10 kilómetros.

El terremoto tuvo una duración de 45 segundos y dejó más de 2,300 casas dañadas en Managua, León, Granada, Carazo, Madriz, Boaco y Nagarote, siendo este último el más afectado.

Las cámaras de transmisión en vivo de la cabina de Tu Nueva Radio YA grabaron el momento en que el movimiento telúrico meció Managua de manera violenta.

Los compañeros Cristian Medina, Melvin Canizalez y Carlos Martínez Gallo estaban en la cabina, cuando el sonido de ÚLTIMA HORA resonó en nuestros estudios y los hogares de Nicaragua donde nos sintonizaban.

A los pocos segundos ingresó a la cabina el compañero Dennis Schwartz, Director de Tu Nueva Radio YA y a través de nuestros micrófonos describió:

“Está temblando en estos momentos en los estudios de Tu Nueva Radio YA… el movimiento telúrico que azota la capital es fuerte”, y luego dio pase a los oyentes que nos reportaron el suceso desde distintos departamentos del país.

Media hora después ocurrió en la misma zona otro sismo fuerte, de magnitud 5.0 que también impactó en los poblados del Oeste del Lago de Managua.

Un tercer sismo de magnitud 5.0 ocurrió a las 06:28 PM, con epicentro en el Volcán Momotombo. Posteriormente ocurrieron miles de réplicas con magnitudes menores.

El terremoto del 10 de abril del año 2014 fue el segundo sismo más potente de la historia de Nicaragua, después del ocurrido el 23 de diciembre de 1972 que dejó más de 20 mil muertos y la destrucción de la ciudad de Managua.