Ríos del Triángulo Minero crecen y activan alerta

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la Costa Caribe Norte han provocado un rápido incremento en el caudal de los principales ríos del Triángulo Minero, obligando a las autoridades a mantenerse en estado de alerta y vigilancia permanente.

Ante la situación, se activaron de inmediato el COREPRED y los COMUPRED de la región, encabezados por los alcaldes Gregorio Downs Rocha, de Bonanza; Marvin Polanco, de Siuna; Ivania Colindres Pizarro, de Rosita; Genara Dávila, de Mulukukú, e Ismael Castellón, de Paiwas, para coordinar las acciones de respuesta y protección a las familias.

De acuerdo con el monitoreo más reciente, los ríos Bambana en Rosita y Pis Pis en Bonanza presentan un incremento considerable en sus niveles.

Asimismo, en Mulukukú el río Tuma registra un crecimiento acelerado, mientras que en Siuna aumentan los caudales de los ríos Tadazna, Wani, Yaoya, Coperna y El Pia.

Las autoridades del SINAPRED local vigilan de cerca el puente de la comunidad La Bomba, en Siuna, debido a la acumulación de sedimentos y escombros arrastrados por la corriente.

Hasta el momento no se reportan incidencias mayores ni afectaciones de gravedad, tratándose únicamente de crecidas de los cuerpos de agua.

Finalmente, los comités de emergencia instaron a la población a actuar con prudencia, mantener la calma y evitar bajo cualquier circunstancia cruzar ríos, quebradas o cauces, debido al alto riesgo que representan las fuertes corrientes.