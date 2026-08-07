Buscan a matagalpina desaparecida tras salir a realizar gestión bancaria

Una familia del barrio El Tule, en el municipio de Matagalpa, está pidiendo apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de la joven Fernanda Graciela Castro Mairena, de 25 años, quien está desaparecida desde ayer jueves tras salir de su vivienda a realizar una gestión bancaria.

Fernanda Graciela Castro Mairena, de 25 años

Su padrastro, Ricardo Rodríguez Martínez, de 49 años, expresó la profunda angustia que embarga a toda la familia ante la falta de noticias sobre el paradero de Fernanda.

Rodríguez detalló además que la joven es madre de una niña de 5 años con quien mantiene un vínculo muy cercano, y que la pequeña se encuentra fuertemente afectada y sin querer comer mientras pregunta a qué horas regresará su mamá.

El caso ya fue formalmente denunciado ante la delegación de la Policía Nacional de Matagalpa para las investigaciones.

La familia rogó a cualquier persona que posea información que ayude a dar con la ubicación de Fernanda Graciela Castro Mairena comunicarse de inmediato a los números 8653-1893, al 8647-6597 o al 118 de la Policía Nacional.