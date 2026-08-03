Salió de motel para comprar cigarrillos y murió arrollado en Managua

Salirse de un hospedaje a comprar cigarros le costó la vida al señor Héctor Francisco López Marenco, de 46 años, al ser supuestamente arrollado por varios vehículos.

La fatalidad sucedió la noche del domingo frente a donde fue la MABER, kilómetro 6.5 de la carretera norte, en Managua.

La señora Elda González dijo que ella tenía una relación con Héctor desde hacía tres años y ayer llegó a traerlo a su casa en el barrio Waspam Sur para que fueran a pasar la noche al motel La Quinta, localizado en el lado norte de la carretera.

Sin embargo, cuando estaban en el sitio, a Héctor se le antojó ir a comprar cigarros a su barrio, por lo que se dispuso a cruzar la carretera, siendo impactado en medio de una de las vías.

Testigos dijeron que primeramente el hombre fue atropellado por una motocicleta y al caer al pavimento fue arrollado por un auto color negro y otro vehículo.

Doña Elda dijo que al ver que el tiempo pasaba y Héctor no regresaba al motel, decidió salir a buscarlo y lo vio tirado en la carretera, en medio de un poco de gente, ambulancias y agentes policiales que habían llegado al sitio.

El cuerpo de Héctor Francisco López Marenco fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la respectiva autopsia, mientras agentes de la Policía Nacional continúan con las investigaciones.