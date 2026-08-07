Joven con discapacidad pereció luego de ser arrollado por taxi frente a la Cotran Norte de Estelí

El adolescente con discapacidad Elías Rivera Salgado, de 18 años, murió la tarde de este viernes en un accidente de tránsito ocurrido en las afueras de la COTRAN Norte, en la ciudad de Estelí.

De acuerdo con un video captado por cámaras de seguridad, el joven iba a bordo de una motocicleta conducida por su mamá cuando fueron impactados por un taxi color rojo placa ES 032, que iba saliendo de la terminal de autobuses.

La moto acababa de estacionarse sobre un andén peatonal, cuando el taxi salió, los impactó y luego le pasó encima al jovencito.

A causa de la fuerte colisión, Elías cayó sobre el concreto, con lesiones de gravedad en distintas partes del cuerpo.

Miembros de los servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron de inmediato a la víctima al Hospital Regional San Juan de Dios de Estelí.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el joven falleció minutos después de su ingreso.

Agentes de la especialidad de Tránsito de la Policía Nacional se hicieron presentes en la escena para realizar el peritaje correspondiente y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados en este lamentable hecho.