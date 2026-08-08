El ciudadano Armando de Jesús Torres Lezama, de 39 años, se fugó del Hospital Regional Santiago, de Jinotepe, Carazo, donde fue ingresado el pasado martes con síntomas de envenenamiento tras ingerir una sustancia desconocida con intenciones de quitarse la vida.

Su familia informó que Armando Torres tiene 4 días de desaparecido y ronda la preocupación debido a su condición médica.

El hombre es habitante de la comarca El Guayabo, en el municipio de Santa Teresa, en Carazo.

Su familia pide que si alguien tiene información de su paradero favor llamar al número 57276257 con su hermana Mercedes Torres Lezama.