Sismo de 4.3 remece Corinto sin daños reportados

Un temblor de magnitud 4.3 se registró a las 8:01 de la mañana de este sábado, frente a las costas del departamento de Chinandega.

Según el reporte oficial del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 45 kilómetros al suroeste de Paso Caballos, en el municipio de Corinto, y tuvo una profundidad de 36 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades locales no reportan personas afectadas ni daños materiales a causa de este temblor.