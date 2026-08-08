Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi a los 68 años

El deceso ocurrió ayer, a las 22. Estaba internado en una clínica de la ciudad de Rosario, Argentina

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Jorge Messi, el padre de Lionel Andrés Messi, murió anoche, a las 22, en un sanatorio de la ciudad de Rosario, en Argentina, según supo Infobae. El empresario y representante del futbolista y capitán de la selección argentina de fútbol tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad.

Marido de Celia Cuccittini, padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, Jorge fue el pilar para la estelar carrera futbolística de su hijo. Fue el líder de familia que se convirtió en guía y se encargó de comandar todas sus obligaciones fuera del campo de juego. Fue el que peleó por conseguir el tratamiento necesario para Leo cuando era apenas un juvenil de Newell’s y el que se quedó con él en Barcelona cuando iniciaron la aventura de probar suerte en Europa, mientras su madre organizaba la otra parte familiar en Rosario.

A medida que Lionel fue creciendo y su carrera empezó a adquirir una dimensión cada vez mayor, la función de Jorge también evolucionó. Su labor pasó a estar vinculada en buena medida a la gestión de los asuntos profesionales del jugador,actuando como uno de sus principales representantes y participando en decisiones relevantes a lo largo de los años.

Aunque siempre ha mantenido un perfil discreto ante los medios, su presencia ha sido una constante desde los inicios de Messi en el fútbol hasta su llegada a la élite mundial.