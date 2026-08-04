Las condiciones meteorológicas adversas y la presencia de fuerte actividad convectiva registrada sobre Managua obligaron al vuelo TAI397 (AV397) de la aerolínea Avianca, procedente de Miami, Estados Unidos, a realizar un patrón de espera antes de efectuar su aterrizaje la tarde de este martes en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino.

Mal tiempo obliga a avión de Avianca a realizar patrón de espera sobre Managua

La aeronave, un Airbus A320-251N con matrícula N901AV, se mantuvo realizando maniobras de espera en el aire para garantizar una aproximación en condiciones totalmente seguras mientras mejoraba la visibilidad y el clima en las inmediaciones del área terminal.

De acuerdo con el reporte de Spotter Nicaragua, gracias al trabajo coordinado y al profesionalismo de la tripulación a bordo junto a los controladores de tráfico aéreo, el avión logró efectuar su maniobra de aterrizaje sin ningún inconveniente ni contratiempo en la pista capitalina.