Edison Muñoz ataca con machete a policías y termina arrestado en Madriz

Un hombre identificado como Edison Muñoz fue arrestado la tarde de ayer jueves tras alterar el orden público, oponerse al arresto y atacar violentamente con un machete a miembros de una patrulla de la Policía Nacional.

Sujeto armado de machete es detenido tras agredir a agentes policiales en Madriz

El hecho ocurrió en un sector ubicado de la delegación municipal del Ministerio de Educación 50 varas al Oeste, en Palacagüina, Madriz, lo cual fue grabado en video por pobladores de la zona.

El incidente se desencadenó cuando el sujeto protagonizó una acalorada discusión familiar. Ante el extremo nivel de violencia y agresividad que mostraba el individuo, los propios familiares solicitaron la presencia de la Policía para evitar una tragedia mayor.

Al percatarse de la llegada de los uniformados, Muñoz reaccionó con violencia, esgrimiendo un machete y amenazando de muerte a los oficiales.

Pese a que las autoridades intentaron persuadirlo de manera verbal para que depusiera el arma blanca, el agresor arremetió a machetazos contra la patrulla, obligando a los agentes a emplear sus escudos de protección para salvaguardar sus vidas y neutralizarlo.

Video de la detención

Sujeto armado de machete es detenido tras agredir a agentes policiales en Madriz #Nicaraguapic.twitter.com/EXNK5dr76o — La Nueva Radio YA (@nuevaya) August 7, 2026

Este condenable hecho evidencia el riesgo al que se enfrentan las fuerzas del orden en el cumplimiento de su deber para garantizar la seguridad ciudadana.

La institución siempre ha llamado a mantener el respeto hacia los agentes del orden público, cuyo mandato constitucional es velar por la paz, la integridad física y la tranquilidad de las familias en cada comunidad.

