Cientos de feligreses acompañaron a Santo Domingo de Abajo en su recorrido hacia la ciudad capital

Bailando al ritmo de filarmónicos, cientos de feligreses acompañaron este viernes, a la imagen de Santo Domingo de Abajo en su recorrido desde el municipio de Mateare a la ciudad de Managua.

El tradicional recorrido inició a las 6 de la mañana, en la comunidad San Andrés de la Palanca, hasta llegar en horas de la tarde a la Iglesia Cristo El Rosario, en el distrito 2 de la capital.

Los diablitos, vaquitas y feligreses hicieron el recorrido de 10 horas que pasó por distintos puntos de Ciudad Sandino, la Cuesta El Plomo, Linda Vista, La Ceibita y Santa Ana, en agradecimiento por algún milagro recibido.

La imagen de Santo Domingo de Abajo estará en la iglesia Cristo El Rosario hasta el 17 de agosto, día en que será llevada en su peaña por cargadores tradicionalistas hacia su morada en San Andrés de la Palanca.

Previo a su retorno, el próximo 10 de agosto, la imagen de Santo Domingo de Abajo acompañará desde el sector del Gancho de Caminos hasta la comarca Cruz del Paraíso, la tradicional llevada de la imagen de Santo Domingo de Guzmán hacia las Sierritas de Managua.

Previo a su viaje a Managua, cientos de personas participaron en la tradicional vela y vestida de Santo Domingo de Abajo, una celebración que se realiza en la Parroquia San Andrés de La Palanca, en una tradición religiosa que este año cumple 96 años.

Nelson Solórzano, coordinador del comité de cargadores de Santo Domingo de Abajo dijo que esta tradición empezó con monseñor Félix Sandino, quien llevó San Andrés de la Palanca la bella imagen con el compromiso de llevarla cada año a la Parroquia Cristo del Rosario.