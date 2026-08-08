Una intensa búsqueda que movilizó a familiares, amigos y miembros de la comunidad durante casi una semana llegó a un trágico desenlace la mañana de este sábado, al ser hallado sin vida don Gregorio Pérez, de 94 años.

El adulto mayor estaba desaparecido desde el pasado lunes 3 de agosto y fue localizado hecho cadáver en El Salto La Viuda, frente a la comunidad San José de San Lucas, en San Juan del Río Coco.

El hallazgo se produjo a las 10 y media de la mañana por parte de brigadistas y pobladores que peinaban la zona.

Hasta el sitio del suceso se trasladaron efectivos de la Policía Nacional y peritos correspondientes para realizar las labores de rescate del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la tragedia.

La confirmación de la noticia ha generado profundo dolor entre los habitantes de la zona, quienes mantuvieron la fe durante cinco días de búsqueda ininterrumpida.

Las autoridades locales prevén entregar el cuerpo a sus familiares en las próximas horas para proceder a las honras fúnebres.