¡Orgullo total! Abuelita de 98 años acompaña a su nieto en graducación en Universidad Casimiro Sotelo

El amor de una abuelita de 98 años hacia su nieto se convirtió en uno de los momentos más emotivos y vibrantes de la Graduación 2026 de la Universidad Casimiro Sotelo Montenegro, UNCSM, ceremonia dedicada al tercer aniversario de esta casa de estudios al servicio del pueblo.

Entre aplausos, lágrimas y mucha emoción, Doña Bernarda Somoza Obando, de 98 años, subió para acompañar a su nieto Aaron Ezequiel López Gutiérrez, quien recibió orgulloso su título como Licenciado en Contaduría Pública.

La longeva abuelita no pudo ocultar su felicidad al ver a su nieto convertido en profesional. Con emoción, expresó que vivir ese momento a su edad representa una experiencia inolvidable y uno de los grandes orgullos de su vida.

La Graduación 2026 de la Universidad Casimiro Sotelo Montenegro, UNCSM, reunió a más de 90 nuevos profesionales, pertenecientes a diferentes carreras de las Áreas del Conocimiento de Educación y Humanidades, entre ellas Inglés, Derecho, Psicología, Comunicación y Diseño Gráfico.

También recibieron sus títulos estudiantes de las carreras del Área de Ciencias Económicas y Administrativas, incluyendo Administración de Empresas, Banca y Finanzas, Economía y Marketing.

Génesis Sandoval, graduada de la Licenciatura en Banca y Finanzas, recibió su título con sentimientos encontrados. Durante su formación profesional hizo una promesa muy especial a su abuelita Ernestina Sánchez, quien falleció hace seis años a causa del COVID-19.

Con lágrimas en los ojos, Génesis recordó que su abuelita siempre le enseñó a ser una mujer eficiente y perseverante.

Para Guillermo Díaz, graduarse como profesional también significó cerrar una etapa marcada por el esfuerzo y las largas jornadas de estudio.

El joven, quien recibió su título en Contaduría Pública, aseguró que este logro se lo dedica a toda su familia, especialmente a quienes estuvieron a su lado durante las noches de desvelo y los momentos difíciles.

También llegó desde Rivas Andrea Navarrete, graduada de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, quien atribuyó su triunfo principalmente a Dios, a su familia y a sus amigos.

Para Andrea, el título representa la culminación de años de esfuerzo y el resultado de haber contado con personas que se convirtieron en su soporte durante el camino universitario.

Tu Nueva Radio Ya les desea muchas felicitaciones a estos 90 nuevos profesionales.