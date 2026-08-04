Dayana Marieth sigue desaparecida tras salir de su casa en Jinotega

La angustia y la incertidumbre embargan a una familia de la ciudad de Jinotega que hoy apela a la solidaridad de todo el país para dar con el paradero de la adolescente Dayana Marieth Gadea López, de 14 años.

Dayana Marieth Gadea López

La joven desapareció de manera misteriosa tras salir de su vivienda para asistir supuestamente a un evento escolar, dejando a sus seres queridos en una incansable carrera contra el tiempo para hallarla sana y salva.

A eso de las 7:45 minutos de la mañana de ayer lunes, Dayana se despidió de los suyos vistiendo una blusa manga larga color rojo y un jean azul, diciendo que no llevaría el uniforme habitual porque sería una actividad especial.

Sin embargo, los pasos de la jovencita tomaron un rumbo inesperado, ya que a las 8:48 minutos de la mañana fue captada por cámaras de seguridad cuando llega sola a comprar un boleto de bus a la terminal de la COTRAN.

Luego de hacer una aparente llamada por celular y adquirir el boleto, la joven fue captada aparentemente acompañada por una mujer y abordar a las 9:00 de la mañana un autobús de la empresa Mendoza con destino hacia Managua.

La consternación de la familia se profundizó tras confirmar que el teléfono celular de la adolescente dejó de emitir señal de forma repentina en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Managua.

De manera preliminar, se presume que al dispositivo le fue retirado o desactivado el chip para cortar toda comunicación, un detalle que ha encendido las alarmas y aumentado la desesperación de sus padres.

Aunque en horas de la mañana de este martes corrió el rumor de que la adolescente ya había sido localizada en Managua, la familia desmintió la versión y reiteró que continúa desaparecida.

Ante la preocupante situación, la familia solicita de corazón el apoyo de la ciudadanía para difundir la información y aportar cualquier dato que ayude a dar con el paradero de Dayana Marieth.

Si usted ha visto a la muchacha o posee alguna pista concreta sobre su ubicación, se le pide comunicarse de inmediato con la Policía Nacional.

Un simple mensaje o compartir esta publicación puede hacer la diferencia para que esta jovencita regrese sana y salva a su hogar.

