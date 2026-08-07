Crecida del Río Escondido inunda fincas en Bluefields, Caribe Sur

Las constantes precipitaciones que ha caído en gran parte del territorio nacional ocasionaron la crecida de los ríos Siquia, Mico y Rama, todos desembocan en el Río Escondido que finaliza en la bahía de Bluefields, Caribe Sur.

Fuertes lluvias provocan crecida de ríos e inundaciones en el Caribe Sur. Foto cortesía Noticias de la Costa Caribe

En horas de la mañana de este jueves, familias que habitan en la zona de Mahagani, sobre la rivera del Río Escondido, reportaron la crecida del caudal, al punto que el agua anegó los patios de varias fincas.

Además, reportaron el avistamiento de un semoviente muerto en la bahía de Bluefields, cuando una panga de pasajeros paso por la zona, se cree que la crecida del río se llevó el semoviente, mismo que murió ahogado.

