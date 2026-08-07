Hombre de 71 años es hallado sin vida en hospedaje de Managua

El señor Óscar Ubencio Benavides Aguirre, de 71 años, fue encontrado sin vida la mañana de este viernes en una habitación del Hospedaje Loma Verde, ubicado de los semáforos del Seminario, dos cuadras al norte y media cuadra abajo, en Managua.

Hospedaje Loma Verde en Managua

De acuerdo con información preliminar, el ciudadano había ingresado al establecimiento en compañía de una mujer.

Se sospecha de forma extraoficial que el fallecimiento pudo haber sido provocado por un paro cardíaco derivado del esfuerzo físico durante un encuentro íntimo.

Sin embargo, las causas exactas del deceso serán determinadas mediante los estudios del Instituto de Medicina Legal.

Agentes de la Policía Nacional e investigadores de Criminalística se hicieron presentes en el lugar para acordonar la escena, levantar el peritaje correspondiente e iniciar las indagaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

