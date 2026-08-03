Fiesta de cumpleaños termina en tragedia al ser asesinados padre e hijo a tiros en Jinotega

La Policía investiga la identidad y paradero del sujeto que acabó a balazos con la vida del señor Nahúm Aguirre y de su hijo Juan Aguirre de 18 años, en la comunidad Las Quebradas del municipio de Wiwilí en el departamento de Jinotega, la tarde de este lunes.

De forma preliminar se conoció que en casa de la familia Aguirre se festejaba un cumpleaños, y el desconocido llegó hasta la propiedad para pedir un vaso con agua.

En cuanto don Nahúm regresó con el vaso de agua, el desconocido sin mediar más palabras sacó el arma y le disparó, igualmente, a su hijo, posteriormente, huyó.