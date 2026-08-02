Tres muertos y tres lesionados en accidente en Río Blanco

Las víctimas son Air Alberto Andrade Pastrán, de 26 años; Américo Francisco Lozano, de 54; y Roberto Enoc Hernández Molina, de 14 años.

Un peatón, un pasajero y un camionero fallecen en aparatoso accidente en Río Blanco

La tragedia vial ocurrió la noche del sábado, en el kilómetro 193 y medio de la carretera de Circunvalación, en Río Blanco, Matagalpa.

El primero en fallecer fue el peatón Air Andrade quien caminaba a un costado de la vía, tras ser atropellado por la camioneta placa BO 13-559 conducida a exceso de velocidad por Miguel Cisneros, de 19 años.

En la acción, el conductor perdió el control, invadió el carril contrario y chocó contra el camión placa LE 15-471 que trasladaba medicamentos para el Ministerio de Salud.

En la violenta colisión murieron el adolescente Roberto Hernández, quien viajaba como pasajero en la camioneta; y Américo Lozano, quien conducía el camión.

En la tragedia vial también resultaron lesionados los jóvenes Eduardo Maximiliano, de 19 años; Blanca Saavedra Rodríguez, de 15; y Josseling García Urbina, de 14, todos trasladados al centro de salud más cercano.

