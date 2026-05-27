Pago del salario del mes de junio será el 29 de mayo a servidores públicos

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, anunció que el pago del salario del mes de junio a servidores públicos será el 29 de mayo, para celebrar el Día de las Madres.

La Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, destacó que el pago se realizará en esa fecha para celebrar en familia el Día de las Madres.

“Contentos, orgullosos, bendecidos, prosperados y victoriosos», exclamó la Copresidenta Rosario Murillo.