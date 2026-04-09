Obrero con más vidas que un gato se salva de morir aplastado por varias piedras cantera

El trabajador Jairo Vega, de 46 años, conocido cariñosamente como “El Patón”, quedó vivo de milagro luego de que le cayeron encima decenas de piedras canteras en el acopio conocido como Las Casitas, en la comunidad Las Canoas, en el municipio de Tipitapa.

Video: ‘El Patón’ sobrevive a derrumbe de piedras en Tipitapa

Cámaras de seguridad grabaron este jueves el preciso momento en que varias decenas de piedras que estaban arpilladas fueron golpeadas por un camión conducido de retroceso, cayéndole encima al “Patón”, quien estaba barriendo en la parte trasera.

El obrero fue auxiliado por compañeros de trabajo quienes le quitaron las piedras de encima y lo trasladaron al Hospitalito Yolanda Mayorga de Tipitapa, en donde el personal de turno confirmó que sólo sufrió una luxación en el hombro izquierdo y luego le dieron de alta.

Compañeros de labores dijeron que “El Patón” tiene más vidas que un gato, al haberse salvado hasta de cualquier fractura y señalaron que fue tan leve la afectación que sufrió, que se fue por su propia cuenta y a las tres de la tarde ya se encontraba bebiendo guaro para celebrar su nueva vida.

Video del accidente