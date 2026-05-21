Gobierno Sandinista declara el Día de la Madres nicaragüenses como Feriado Nacional obligatorio

El Gobierno Sandinista declaró el 30 de mayo como feriado nacional obligatorio con derecho a descanso y salario, con motivo de la celebración del Día de las Madres Nicaragüenses.

La noticia fue dada a conocer por la Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo la tarde de este jueves.

La compañera explicó que la medida fue orientada por el Copresidente Comandante Daniel, con el objetivo de promover la unión familiar.

La Copresidenta destacó que el Día de las Madres ya forma parte del calendario de fiestas nacionales del país y reiteró que esta medida busca fortalecer la convivencia familiar y el reconocimiento al papel de las madres nicaragüenses en la sociedad.

“Que todas las familias podamos disfrutar de unión y alegría o visitar los campos santos donde también están nuestras madres”, expresó la compañera.

Asimismo, recordó a las madres que ya no están físicamente, señalando que muchas familias también aprovechan esta fecha para visitar los campos santos y honrar su memoria.