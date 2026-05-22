ALBA expresa su profunda preocupación ante las recientes medidas de estrangulamiento económico contra Cuba

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresa su profunda preocupación ante las recientes medidas de estrangulamiento económico contra la República de Cuba, país fundador de nuestra Alianza, así como su firme rechazo a la escalada en las acciones del Gobierno de los Estados Unidos, incluyendo la acusación ilegítima e ilegal contra el Líder de la Revolución cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz.

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