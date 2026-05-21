Localizan sana y salva a joven nicaragüense reportada como desaparecida en Panamá

La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de Panamá, informó que ya logró la ubicación de la joven nicaragüense Lea Yoselin Flores Ordeñana, de 20 años, quien había sido reportada como desaparecida.

Según las autoridades panameñas, en sus investigaciones confirmaron que la pinolera viajó a Nicaragua sin avisar a otros familiares que habitan en suelo canalero, quienes habían pedido ayuda para encontrarla.

Lea Yoselin Flores fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez el pasado 15 de mayo de 2026 en el corregimiento de Pedregal, en Panamá.

En su momento, la alerta fue emitida por la Sección de Atención Primaria, Sexta Subregional de Juan Díaz, Don Bosco y Pedregal, que con la localización de la joven nicaragüense ya dio por cerrado el caso.