Una alta representación del Gobierno de Nicaragua rindió tributo este viernes al líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei , durante las ceremonias fúnebres oficiales que se celebran en la Gran Mosalá de Teherán .

La misión diplomática nicaragüense se sumó a los actos solemnes como una muestra de solidaridad y para reafirmar los estrechos lazos bilaterales que unen a ambas naciones. El homenaje coincide con el inicio de las honras fúnebres de Estado en la capital iraní, un evento que ha convocado a diversos líderes del plano internacional.

Canciller Valdrack Jaentschke encabeza la comitiva nicaragüense

La comitiva oficial nicaragüense está integrada por los Compañeros Valdrack Jaentschke, Co- Canciller de Nicaragua, la Compañera Reyna Rueda, alcaldesa de Managua y Ramón Moncada, Embajador de Nicaragua ante la República Islámica de Irán.

Los funcionarios nicaragüenses presentaron sus respetos en la sala principal de oración de la Gran Mosalá. En este espacio fue depositado el cuerpo del Líder islámico junto a los de sus compañeros caídos, de cara a una ceremonia pública de despedida que se prolongará durante dos días.