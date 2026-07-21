Capturan en Villa Libertad a hombre que mató a adulto mayor al empujarlo desde un bus

Tras las rejas policiales fue puesto Trevor Shodean Myers Hodgson, de 25 años, quien fue reconocido como el sujeto que causó la muerte al señor Javier Iván Martínez Rizo, de 62 años.

La víctima Javier Iván Martínez Rizo fue lanzado desde un autobús

El jinotegano Javier Martínez falleció varios días después de haber sido lanzado desde las gradas traseras de un bus que cubre la ruta 116 placas M 3868 frente a la Farmacia Marien, en Villa Libertad, el domingo 12 de julio.

Según las investigaciones, el hombre originario de Bluefields, Caribe Sur, le asestó una patada en la espalda al adulto mayor haciéndolo caer de frente al pavimento luego de que ambos discutieron a bordo del bus.

Al verlo sangrando de la cabeza, oídos y nariz, el agresor huyó, en tanto buenos samaritanos llevaron al adulto mayor al hospital Carlos Marx, de donde fue trasladado al hospital de SERMESA, falleciendo por la gravedad de las lesiones.

