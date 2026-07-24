Nicaragua llega al corazón de Nueva York con campaña turística

Nicaragua inició el 15 de julio una campaña de promoción turística en las pantallas gigantes de Times Square, en Nueva York, para mostrar al mundo la belleza natural, cultural y turística de la tierra de lagos y volcanes.

Nicaragua se promociona en pantallas gigantes de Times Square

La acción permitirá proyectar a nuestro país ante una audiencia internacional de aproximadamente 360,000 visitantes diarios, en uno de los puntos urbanos de mayor visibilidad e impacto global.

Con imágenes de gran formato, Nicaragua presenta sus paisajes, volcanes, lagos, tradiciones y destinos turísticos ante miles de personas que recorren cada día este emblemático espacio neoyorquino.

La campaña busca acercar la esencia del país a viajeros de distintas nacionalidades, destacando experiencias vinculadas a la naturaleza, la aventura, la historia y el contacto con las comunidades locales.

Bajo la identidad de “tierra de lagos y volcanes”, Nicaragua proyecta una imagen turística basada en la diversidad de sus ecosistemas y la riqueza de su patrimonio cultural.

Times Square es considerado uno de los escaparates publicitarios más importantes del mundo, por su alto tránsito de visitantes y su influencia en la promoción de marcas, destinos y campañas internacionales.

La presencia de Nicaragua en este punto estratégico representa una oportunidad para despertar el interés de nuevos turistas y fortalecer el posicionamiento del país en mercados extranjeros.

Esta iniciativa también forma parte de los esfuerzos por promover a Nicaragua como un destino atractivo dentro del turismo regional, con una oferta que combina naturaleza, cultura, hospitalidad y experiencias auténticas.

Con esta campaña internacional, Nicaragua continuará mostrando sus principales destinos turísticos ante millones de miradas, mientras fortalece su presencia en escenarios globales de alta visibilidad.