Palabras del Comandante Daniel Ortega en el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista

El Copresidente de Nicarargua, Daniel Ortega, en el 47 Aniversario de la Revolución Popular Sandinista, recordó luchas históricas de Nicaragua contra la intervención extranjera.

El copresidente Daniel Ortega en el 47 aniversario de la Revolución Sandinista

En Nicaragua habrá elecciones para que el Pueblo Presidente decida cómo, cuándo y con quiénes dará continuidad a las batallas contra la pobreza preservando lo esencial: Paz, Seguridad, Estabilidad, Vida y Futuro.

Palabras del Comandante Daniel

Buenas noches, queridos Hermanos que habitan esta Patria Heroica de Sandino.

Este Acto está siendo presidido en estos momentos por el Pueblo Presidente… El Pueblo Presidente !

Preside la Compañera Rosario, Copresidenta; preside, por la Comandancia General de las Fuerza Militares del Ejército de Nicaragua, el Compañero General de Ejército Julio César Avilés Castillo.

Y es toda Nicaragua la que está presidiendo, porque en todos los Municipios, Departamentos, de nuestro País, ahí están los nicaragüenses, que es lo que da lugar a que, incluso yo diría, formalmente hay que establecer en la Constitución el Principio de que, el que preside la Presidencia es el Pueblo Presidente, la Juventud Presidente, los Trabajadores Presidente, los Campesinos Presidente.

Porque, cuánto dolor, cuánta sangre ha significado para el Pueblo llegar a este 47 Aniversario; cuánto dolor, cuánta sangre le ha costado al Pueblo de Nicaragua llegar a este 47 Aniversario, habiendo pasado antes por Luchas Heroicas, como las que libró el Pueblo nicaragüense en San Jacinto, y donde batallaron Campesinos, Trabajadores, encabezados por el General Estrada, y donde destacó el Heroísmo de Andrés Castro que lanzó la piedra y derribó al enemigo.

Cuánto dolor, cuánta sangre, cuánta riqueza robada a este País durante la Ocupación de las tropas norteamericanas, enviadas a asesinar a Sandino. Y Sandino luchó, dio la batalla, no pudieron rendirlo. Sí, varios años utilizando la Aviación las tropas norteamericanas en contra de las humildes tropas del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional del General Sandino; Campesinos descalzos, otros con sus zapatillas, con sus chinelas, pero con una gran fortaleza.

Mandaron la Aviación a que los bombardeos, los ametrallamientos de la aviación rindieran al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Y el General Sandino y su Ejército no se rindieron. ¡Fueron años de combates! Y eso debemos tenerlo presente siempre los nicaragüenses, lo debe tener presente la Juventud, porque las fieras diabólicas están siempre buscando cómo dominar a los Pueblos, para robarle la riqueza que tienen los Pueblos.

Ahí tenemos un ejemplo bien claro, en la República Bolivariana de Venezuela, donde Chávez, que lo tuvimos aquí, un Hermano, bueno, falleció y quedó de Presidente de Venezuela otro Presidente que le dio continuidad a las relaciones con Nicaragua y América Latina, el Presidente Nicolás.

¿Y qué hicieron con todo su poderío? Se fueron, asaltaron la Casa Presidencial donde estaba Nicolás con su esposa Cilia; mataron toda la escolta que estaba ahí, la mayoría eran cubanos, y se lo llevaron a meterlo en una prisión a los Estados Unidos. Fíjense, esa es una monstruosidad, una monstruosidad.

¿Quiénes son los que tienen la capacidad de poner en práctica esas monstruosidades? Los que, al servicio de las Potencias, le piden



a las Potencias que hagan lo mismo con Cuba, la Cuba de Fidel, la Cuba de Raúl, la Cuba de Miguel Díaz-Canel, Hermanos, Compañeros. Los tienen bloqueados por más de 60 años, y ellos han resistido ahí.

Ah, pero hay cubanos que viven en los Estados Unidos, que le piden al Gobierno norteamericano que invada militarmente a Cuba y que se lleven preso, como se llevaron a Nicolás, que se lleven preso al Comandante de la Revolución y General de Ejército Raúl Castro.

Nuestro respeto, nuestro abrazo, nuestro saludo para el Pueblo de Cuba, para Raúl, y para Miguel Díaz-Canel, igual que para el Pueblo de Bolívar; y para el Presidente que lo tienen preso allá en Estados Unidos, y para su esposa, nuestra Solidaridad y nuestro afecto.

Y no hay Organismo Internacional ahí que se preocupe.

También aquí hay unos vendepatrias, los mismos que le vendieron la Patria a las tropas nor-teamericanas. Cuando estaba la guerra entre liberales y conservadores, los liberales venían avanzando, venían avanzando, encabezados por Moncada, y entonces los mismos liberales le empezaron a pedir a los yanquis que llegaran con sus tropas a defenderlos, que, de lo contrario, los liberales se iban a adueñar de Nicaragua.

Y así fue, en efecto vinieron las tropas de los Estados Unidos para crear las condiciones que les permitieran dominar a Nicaragua, e incluso asesinar a Sandino. Porque Sandino lógicamente, que era liberal, cuando vio esa traición de Moncada, el líder de los liberales, Sandino no aceptó y organizó el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional.

Por eso es que, como decía el Comandante Heroico, Ernesto Che Guevara, a los Imperialistas de la Tierra, no solamente al Imperio yanqui, porque hay Imperios por todos lados, no se les puede creer ni un tantito así, ni un tantito así se les puede creer.

Aquí cuánto nos ha costado defender la Revolución… Cuántas Batallas ! Primero, la Batalla que se libró desde la época del General Estrada, donde Andrés Castro derribó al yanqui con la piedra y tuvieron que retirarse; después, la Batalla que libró Sandino, al cual no pudieron derrotarlo, y lo que hicieron fue invitarlo a firmar un Acuerdo, un Armisticio, un Acuerdo de Paz, donde Sandino ya iba a dejar el combate y el País iba a vivir en Paz.

Como Sandino quería la Paz, entonces al final aceptó. ¿Y eso qué significó? Significó que al General Sandino lo invitaron, ya cuando había pasado más de una semana, 15 días de reuniones, Sandino bajaba de la montaña y se reunían aquí en la misma Casa Presidencial, donde el Presidente era otro liberal, Sacasa.

Entonces, ahí lo invitaron a una cena. Él llegó a la cena, a la Casa Presidencial, ahí estaba el Presidente, estaba la hija del Presidente, estaban varios Ministros; pero ya los yanquis habían puesto de Jefe de la Guardia a Somoza. Entonces fue una trampa la que le tendieron a Sandino, porque mientras él fue a la cena, ahí tranquilo, ya tenían preparado el asesinato de Sandino.

Cuando él bajó de la Presidencia, lo detuvieron los Guardias de Somoza, que a la vez estaban siendo dirigidos, manejados por el Embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, ese era el que le daba las orientaciones a Somoza, y de esa manera capturaron a Sandino. Y llegó la hija del Presidente a hablar por él, no le hicieron caso, y lo fusilaron a él con dos Compañeros más.

Fueron asesinados y sus cadáveres desaparecidos, pensando que de esa manera el Pueblo se iba a olvidar de Sandino, y no se daban cuenta que, porque Sandino dio esa Batalla, porque lo asesinaron de esa manera, luego la Juventud, encabezada por el Comandante Carlos, fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, inspirados, sí, en el ejemplo de Sandino y no dispuestos a caer en una trampa como esa.

Y gracias al Comandante Carlos y a otros Hermanos como Tomás, como el Coronel Santos López que había batallado en el Ejército de Sandino, logra consolidarse, desarrollarse, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y finalmente logra derrotar a la Dictadura, a pesar que la Dictadura era apoyada por el Gobierno norteamericano, era financiada por el Gobierno norteamericano, estaba al servicio de los Estados Unidos.

Pero bueno, ellos hacían sus Elecciones y ya en las Elecciones sabían quién iba a salir electo, que tenía que ser siempre un somocista, arrodillado ante los yaquis; de lo contrario, no salía. Y así se venían sucediendo Gobiernos que llamaban Liberales; realmente eran Gobiernos puestos por los yanquis, y manejados por Somoza.

Mientras tanto, el Frente empezaba la batalla, empezaba la lucha, empezaba el combate, en

condiciones difíciles, en donde bien cabía la canción: “No se raje mi Compa, no se me ponga chusmón, que la Patria necesita su coraje y su valor”. Y eso necesita la Patria en estos Tiempos, de la Juventud y del Pueblo, un Pueblo y una Juventud que se mantenga firme.

Porque no crean que porque no hay guerra estamos en Paz… ¡No! Ellos viven conspirando ahí, organizando, buscando cómo organizar Partidos, para que en una Elección que ellos se suponen, entonces que esos Partidos ganen las Elecciones. Y aquí se acabó la historia de que los Partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al Gobierno… ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Jamás!

Aquí hemos venido haciendo enormes esfuerzos para que el País tenga Paz, pero recordemos cómo en el año 2018, estando nosotros en Acuerdos con los empresarios, con los somocistas, que eran empresarios, teníamos un gran Acuerdo ahí por la Paz, y venía caminando el Acuerdo, y de repente la puñalada, organizaron el Golpe, utilizaron fondos de los Estados Unidos para llevar a Jóvenes y Adultos, para prepararlos, entrenarlos, armarlos, y derrocar al Gobierno legítimo del Frente Sandinista.

Lo intentaron. Aquí corrió sangre de Jóvenes, de Adultos, de Mujeres, de Niños, se derramó sangre, y al final no quedó más camino que responderles con la contundencia de la ira del Pueblo. Cuando tenían paralizado el País, tenían tranques por todos lados; entonces no hubo más camino que la Policía, con los Policías Voluntarios, con los Jóvenes, fuesen a destruir esos tranques. Y no quedó un solo tranque.

Ah, y después estaban las quejas, llorando, después que habían asesinado, que habían destruido Escuelas, que habían quemado Escuelas.

Entonces, aquí tenemos que seguir trabajando para seguir desarrollando las actividades que van en beneficio de los Pobres, las Viviendas para los Pobres; tierras para los Campesinos; Escuelas gratuitas.

Aquí a partir del Triunfo, el Triunfo que tuvimos después del Golpe, aquí decretamos



por Ley, que la Educación era gratuita, que no se podía cobrar, ni la de Primaria, ni la de Secundaria, ni la de la Universidad. Y estamos construyendo más Escuelas, con todas las Tecnologías.

Pero allá están ellos agazapados, ya quisieran ellos ganar Elecciones para hacer riales con las Escuelas. Pero que se olviden, aquí no volverán a haber Elecciones, no volverán a haber Elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el Poder.

Y vamos a trabajar, con la Asamblea Nacional y con las Organizaciones correspondientes, las Leyes, porque hay que hacer las Leyes que les pongan un muro, un bloque, a los Golpistas, a los Vendepatrias, y que por mucha plata que les den los yanquis, ¡No Podrán, ¡No Podrán! ¡No Podrán!

Saludamos al Cuerpo Diplomático que se encuentra presente en este Acto. Un aplauso por favor, muchachos. Y para los otros Invitados Especiales que hay, Empresarios, etc., que están en Labor Patriótica.

Y en esta noche queremos, una vez más, ratificar el compromiso que tenemos con la Paz. No nos dejemos provocar, porque nos pueden querer provocar para que caigamos en la provocación, y de ahí viene la violencia. Pero si hay provocación, inmediatamente acudir a las Autoridades, a la Policía, para que los que estén intentando provocar violencia, destrucción, muerte, sean capturados, y luego sean procesados, como se ha tenido que hacer durante varios meses.

Ahí salen quejándose, ahí salen quejándose, desde los Estados Unidos salen quejándose que están detenidos los pobres inocentes, cuando son sinvergüenzas, cuando son realmente delincuentes, cuando son asesinos, y con las pruebas de los asesinatos, ni aun así entienden.

Por eso es que, defender la Paz es una tarea fundamental para garantizar la continuidad del Trabajo, de las Obras, de los Hospitales, de las Universidades, de las Viviendas, de todos los Proyectos que estamos desarrollando y seguiremos desarrollando, aunque el Diablo se nos ponga en frente. Le vamos a hacer las cruces al Diablo, le vamos a hacer las cruces, y ahí va a salir huyendo.

Y estamos en esta Plaza que lleva el nombre de Juan Pablo que estuvo en Nicaragua, y recientemente, el Cardenal estuvo reunido con su Santidad el Papa, el nuevo Papa, que ha mostrado una gran fortaleza para denunciar a los que quieren oprimir a los Pueblos. Y le decimos al Santo Padre : ¡Gracias, Gracias, Gracias, por sus Bendiciones!