Nicaragua responde a la Unión Europea y reafirma su soberanía nacional
El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió este 24 de julio de 2026 a un pronunciamiento de la Unión Europea, al que calificó como injerencista, imperialista y vinculado a prácticas de pasado colonial.
Texto íntegro del Ministerio de Relaciones Exteriores
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Managua, Nicaragua
NO SOMOS SÚBDITOS
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua acusa recibo de un Pronunciamiento más de la Unión Europea, que consideramos injerencista, imperialista, y propio de una mentalidad y prácticas ancladas en un Pasado Colonial.
Ante esta otra expresión de intentos trasnochados de dominio de quienes en algún momento, por catástrofes y aventuras históricas ambiciosas y sangrientas, se sentían dueños del Mundo, el Pueblo y Gobierno Soberanos de esta Nicaragua Luchadora y Victoriosa, reitera que no admite ese tipo de afirmaciones anquilosadas sobre nuestros Territorios o nuestros Pueblos y Procesos Democráticos, Dignos y Triunfales.
Nicaragua és Libre, toma sus propias decisiones sobre el ordenamiento institucional y escoge sus Caminos y Modelos para ejercer la Democracia que tanta sangre ha costado.
Les recordamos, por si acaso lo olvidan : No somos vasallos de nadie !
Managua, 24 de Julio, 2026
Ministerio de Relaciones Exteriores
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
República de Nicaragua