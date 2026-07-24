Nicaragua responde a la Unión Europea y reafirma su soberanía nacional

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió este 24 de julio de 2026 a un pronunciamiento de la Unión Europea, al que calificó como injerencista, imperialista y vinculado a prácticas de pasado colonial.

Texto íntegro del Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Managua, Nicaragua

NO SOMOS SÚBDITOS

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua acusa recibo de un Pronunciamiento más de la Unión Europea, que consideramos injerencista, imperialista, y propio de una mentalidad y prácticas ancladas en un Pasado Colonial.

Ante esta otra expresión de intentos trasnochados de dominio de quienes en algún momento, por catástrofes y aventuras históricas ambiciosas y sangrientas, se sentían dueños del Mundo, el Pueblo y Gobierno Soberanos de esta Nicaragua Luchadora y Victoriosa, reitera que no admite ese tipo de afirmaciones anquilosadas sobre nuestros Territorios o nuestros Pueblos y Procesos Democráticos, Dignos y Triunfales.

Nicaragua és Libre, toma sus propias decisiones sobre el ordenamiento institucional y escoge sus Caminos y Modelos para ejercer la Democracia que tanta sangre ha costado.

Les recordamos, por si acaso lo olvidan : No somos vasallos de nadie !

Managua, 24 de Julio, 2026

Ministerio de Relaciones Exteriores

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

República de Nicaragua