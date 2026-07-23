Tu Nueva Radio Ya organiza homenaje a Colochito en Nandaime

El amor de unos padres y la solidaridad de La Súper Líder del Dila se unen para cumplir un sueño que nació desde el corazón de un niño y que hoy se convierte en un homenaje lleno de lágrimas y recuerdos.

Inmer Antonio Rivas López tenía 3 años de edad

A los estudios de Tu Nueva Radio Ya, llegaron conmovidos los padres de Inmer Antonio Rivas López, conocido con cariño como “Colochito”, el pequeño que perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en junio de este año.

Su mamá, Melissa Junieth López, y su padre, Inmer Antonio Rivas, quienes tienen 12 años de vivir juntos y formar una familia, compartieron el profundo dolor que atraviesan tras la partida de su hijo, quien estaría cumpliendo sus 4 años de edad el próximo 3 de octubre.

La familia ya se preparaba para celebrar su cumpleaños, sin imaginar que esa fecha se convertiría en un momento de despedida y homenaje. Hoy, con el corazón roto, pero fortalecidos por el amor hacia su pequeño, decidieron mantener vivo su deseo, realizar la fiesta que tanto soñó en el CDI Sonrisas de Nandaime, Granada, junto a otros niños.

“Nunca lo vamos a olvidar, queremos darle paz a nuestro hijo”, expresaron sus padres entre lágrimas, agradeciendo cada muestra de cariño y solidaridad recibida. }

También señalaron que, aunque algunas personas han cuestionado esta decisión, para ellos forma parte de su proceso de duelo y de la manera en que honran la memoria de Colochito.

Tu Nueva Radio Ya manifestó a estos padres que seremos nosotros los encargados de organizar la fiesta de cumpleaños con los gastos pagados para “Colochito”, gracias al apoyo de Distribuidora Roma, la Academia del Payaso Pipo y el chef centroamericano Carlos López, quien preparará el almuerzo para los pequeños, se hará realidad esta celebración especial para aproximadamente 100 niños del CDI Sonrisas.

Será una fiesta diferente, una celebración con un sentimiento profundo, tendrá pastel, piñatas, comida, golosinas y juguetes, pero sobre todo tendrá amor, recuerdos y el mensaje de que Colochito sigue presente en los corazones de quienes lo conocieron.

Esta será una de las celebraciones más emotivas realizadas por Tu Nueva Radio Ya, porque detrás de una sonrisa habrá una historia de dolor, pero también de esperanza y unión.

La Súper Líder del Dial, la radio del pueblo acompaña a las familias en los momentos felices y también en los días más difíciles, recordándoles que no están solos y que el amor siempre encuentra la manera de permanecer.

