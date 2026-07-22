Maestra es agredida por mujer en aula de Santo Domingo, Chontales

Momentos de alta tensión se vivieron en el municipio de Santo Domingo, departamento de Chontales, luego de que una mujer irrumpió en el aula de clases de una escuela local para agredir físicamente a una docente frente a sus estudiantes y compañeros de trabajo.

Mujer irrumpe en aula y agrede a maestra en Chontales

Según versiones preliminares, la agresora ingresó al centro educativo acusando a la profesora de sostener una supuesta relación sentimental con su esposo.

En medio del ataque, la mujer le propinó múltiples golpes e insultos a la docente, quien en todo momento evitó responder a la violencia.

A través de un video difundido en redes sociales, se observa cómo la atacante continuó con la agresión pese a que presentes le advertían que llamarían a la Policía.

Antes de huir del lugar, la agresora le gritó improperios como «te metiste en mi cama y te metiste en mi casa«, reiterando sus reclamos por la presunta infidelidad.

https://twitter.com/nuevaya/status/2079997037773295754

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la implicada ni se reportan personas detenidas por este hecho en el municipio chontaleño.

